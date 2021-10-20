Мужчина был вынужден лечиться дома, где у него произошла клиническая смерть.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, накануне утром, 18 октября, на линию "103" поступило сообщение о том, что в Близнюковском районе больной с COVID-19 начал задыхаться.На момент прибытия бригады скорой помощи показатель сатурации у больного был около 50%, а во время осмотра у мужчины произошла клиническая смерть. Тем не менее, благодаря действиям медиков, сердечно-легочная деятельность пенсионера была восстановлена. Его госпитализировали в лечебное учреждение.