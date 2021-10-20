В системе мониторинга СНБО опубликовали данные загруженности койко-мест в опорных больницах Харьковской области.Согласно официальным данным системы мониторинга Совета нацбезопасности Украины, по состоянию на 19 октября, из существующих 4892 койко-мест в опорных больницах для борьбы с COVID-19 в Харьковской области, 3607 – заняты.
Таким образом загруженность составляет 73,7%, при максимально допустимом показателе в 65%.
Напомним, что за минувшие сутки Харьковская область снова попала в тройку регионов с наибольшим количеством случаев заболевания. Медики лабораторно подтвердили 1242 случая коронавирусной инфекции, 773 человека выздоровел, 32 – скончались.
Так, по состоянию на 20 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 189887 случаев заболевания, 159161 человек выздоровел, 4399 - скончались.