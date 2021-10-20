Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По информации медиков, британские ученые зафиксировали новый штамм AY.4.2 , который мутировал от варианта «Дельта». Сейчас на него приходится около 10% новых случаев заболевания в этой стране.Исследование нового штамма еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее чем «Дельта».В Министерстве здравоохранения Израиля также подтвердили первый случай заражения штаммом AY.4.2 у 11-летнего мальчика, который вернулся из Молдовы. Сейчас больного изолировали, а специалисты выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.