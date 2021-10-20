Согласно информации журналистов, временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов пообещал Офису президента, что в обмен на поддержку на выборах мэра 31 октября он отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета, и сам вступит в ряды этой партии, что приведет к поглощению "Блока Кернеса" партией власти.

Как сообщает "Украинская Правда" , на этих выборах мэра Банковая решила сыграть "в темную" и кулуарно поддерживает секретаря горсовета Игоря Терехова."Игорь не палится, что с Офисом имеет какие-то договоренности, но где-то в сентябре он дошел до Зеленского. Ермак, другие эти товарищи сказали, что Терехов их вполне устраивает. У них главное условие – чтобы влияния Авакова на город не было", - рассказал УП собеседник из Харькова.Как отмечает издание, за последнее время сотрудничество Офиса с Тереховым действительно стало заметным. Так, по данным журналистов, по просьбе Банковой недавно на должность заместителя городского головы по вопросам цифровизации был назначен Сергей Кузьмин."Взамен на поддержку Офиса, Терехов пообещал окружению президента, что отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета. Есть еще другие слухи, что якобы Игорь сам может позже вступить в партию "Слуга народа", – рассказывают источники издания."Возможно, есть другое объяснение такой лояльности Терехова к ОПУ. Речь идет об обвинениях в подделке е-подписи Кернеса", - отмечает издание, намекая, что у следствия могут быть доказательства, что подписанное Кернесом представление на должность секретаря горсовета Игоря Терехова поддельное, и к этому причастен сам Терехов.Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября.