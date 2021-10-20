Причиной нападения местного жителя на ковидное отделение Купянской городской больницы стало то, что он узнал о смерти своей матери, а медицинский персонал отказал ему в возможности попрощаться с ней.

Об этом сообщили в полиции.После этого 35-летний мужчина устроил скандал и повредил двери в отделении. Инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, около 15.00.По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта выясняются.Напомним, по словам директора больницы Евгения Синько, дебошир разбил окна COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, свалил кислородные баллоны. Пострадавших среди пациентов или медперсонала не было. Действия мужчины руководитель медучреждения объяснил тем, "что люди сейчас настроены очень негативно, потому что больных много, и все хотят лечь в больницу".