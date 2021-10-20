В части Шевченковского района завтра, 21 октября, с 8.00 и до вечера не будет горячей воды и отопления.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях", это связано с проведением ремонта на тепломагистрали ТМ-42 по ул. Космонавтов, 4.Горячее водоснабжение будет отсутствовать в 59 жилых домах, 4 школах и 3 детсадах, а отопление – в 5 школах и 3 детсадах, расположенных на участке, ограниченном:• ул. 23 Августа,• просп. Науки,• ул. Балакирева,• ул. Деревянко.Возобновят подачу горячего водоснабжения в тот же день, 21 октября, до 20:00.