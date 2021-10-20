Кочанчик фенхеля должен быть очень крепким, белоснежным, блестящим и с яркой зеленой макушкой. Вялый фенхель вас разочарует. На небольшие коричневые пятнышки при прочих условиях можно не обращать внимания — их попросту можно будет вырезать при приготовлении. Корни должны источать выраженный анисовый запах.

При выборе фенхеля отдавайте предпочтение растениям с ярко-зелеными стеблями, плотным и упругим на ощупь, но ни в коем случае не вялым и не мягким. Если вы не собираетесь готовить фенхель в день его приобретения, то знайте, что в холодильнике он может храниться 3–5 дней, желательно в бумажных пакетах.Перед приготовлением фенхеля небольшую луковицу следует отделить – просто отрезать белый участок стебля от зеленого. Стебель и листья могут быть сохранены для последующего использования в супах и других блюдах, в качестве гарнира или приправы.Фенхель можно употреблять в пищу сырым или вареным. Сырой он обладает более выраженным мятно-укропным вкусом, приготовленный фенхель более нежный и мягкий на вкус. Независимо от того, как вы будете готовить фенхель, нарезается он одинаково. Разрежьте луковицу на четыре дольки, удалите внутреннее ядро и жесткие внешние листья. Каждая их четвертинок в свою очередь мелко нарезается.Корни должны источать выраженный анисовый запах.