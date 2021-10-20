Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Харькове экс-полицейского задержали за наркоторговлю.47-летний харьковчанин выращивал на своем дачном участке коноплю,а затем продавал готовую марихуану.Наркоторговца задержали сразу после продажи им очередной партии наркотиков. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества», сказано в комментарии к выложенному видео.