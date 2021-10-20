Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«В Харькове экс-полицейского задержали за наркоторговлю.
47-летний харьковчанин выращивал на своем дачном участке коноплю,
а затем продавал готовую марихуану.
Наркоторговца задержали сразу после продажи им очередной партии наркотиков. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества», сказано в комментарии к выложенному видео.