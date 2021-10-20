В Украине должна быть медицина мирового уровня, доступная для пациента. Только тогда удастся существенно сократить смертность не только в рамках Харьковского онкоцентра, но и в пределах города, области, страны. «Это моя цель», – признался в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» директор Харьковского областного онкологического центра Денис Скорый.

Голосование было странным



«Если мы потеряем команду – это путь назад»



На день рождения звонков было меньше



Если бы интересы власти, врачей и пациентов совпадали

Прогресс не остановить!

– Голосование вообще было очень странным. Из присутствующих 95 депутатов только шесть проголосовали против. 52 депутата отдали голоса за продление контакта со мной – и это было абсолютное большинство среди присутствующих в зале. Но согласно регламенту областного совета для принятия положительного решения необходим 61 голос. К сожалению, голосов не хватило, хотя на весах было 52 и 6.Причем 30-35% депутатов вообще не проголосовали по этому вопрос. Если депутат утверждает, что он «за» или «против», значит, он имеет определенное мнение, у него есть какие-то причины , почему он нажимает на ту или иную кнопку. Когда депутат не может определиться, он «за» или «против», то есть кнопка «воздержался». А когда депутат вообще не принимает участия в голосовании, но при этом находится в сессионном зале – это по меньшей мере странно. То есть, он и не «за», и не «против» и не «воздержался» – значит, вероятно, есть какие-то другие причины, почему ему нужно промолчать именно во время этого голосования.– Наверное, да.– Я директор коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр онкологии». Ничего не изменилось – на сегодняшний день у меня действующий контакт. Предприятие работает в штатном режиме, функционируют все отделения, нет проблем с поставкой лекарств, расходных материалов, то есть все идет в штатном режиме...Контракт у меня заканчивается 1 ноября – тогда будет принято решение председателем областного совета относительно назначения исполняющего обязанности директора этого предприятия. Далее на следующей сессии объявляется конкурс на эту должность, желающие принимают в нем участие. И уже победитель этого конкурса выносится на голосование этим же депутатам областного совета. Опять-таки потребуется как минимум 61 голос для того, чтобы было принято это решение.– Да, новый конкурс. Но это бессмыслица. Ведь выбирается не директор магазина, торгующий колбасой. За всем этим стоит коллектив профессионалов, за этим стоит множество пациентов, которые уже сейчас страдают из-за неопределенности, потому что не могут люди находиться в подвешенном состоянии. Это просто неразумно.Сегодня существует огромная проблема в медицине Харьковской области, да и вообще в Украине, связанна яс дефицитом квалифицированных кадров. Я всегда говорил и говорю: главное, что у нас есть – это команда профессионалов, показавшая свою работу, которую можно оценить. Если мы потерям такую команду, это будет проблема для Харькова, для области. Это путь назад. С каждым годом, который мы теряем, мы отдаляемся от наших коллег из Европы, Азии и так далее. Мы должны развиваться вместе, чтобы не повторилась ситуация, как в Советском союзе, когда была европейская медицина и советская медицина. И это небо и земля.– Это был, наверное, самый неудобный момент всей моей жизни. Я еще не успел доехать до работы, а у меня уже разрывался телефон от огромного количества звонков, сообщений. И это были не просто слова поддержки, люди были возмущены этой ситуацией. Когда я приехал на работу – меня встретила полная поддержка моих коллег. Всем хотелось позитивного результата, но все понимают, что мы продолжим борьбу и все будет хорошо.– Наверное, количество моих сторонников. Ни на один свой день рождения, ни на какое событие в моей жизни я не получал такого количества звонков и сообщений. Это меня поразило. Это оценка нашей работы, подтверждение, что все эти годы мы трудились не зря. А то, что происходило в сессионном зале...– Я не принимал в этом участия, инициатором выступили Союз пациентов, неравнодушные люди. Мне приятно, что они высказывают свою позицию. Я считаю, что это единственный верный путь к развитию современной европейской Украины.– Еще с начала 2017 года мы внедрили в нашу работу определенные базовые принципы. Это европейские и американские стандарты диагностики и лечения. До этого поступившему в центр пациенту не проводили компьютерную томографию или МРТ, когда устанавливали диагноз, не делали моногистахимические обследования, не определяли молекулярный профиль и так далее. Эти «мелочи» составляют чек-лист по каждому заболеванию. Сейчас каждый пациент обследуется согласно этому листу, потом проходит мультидисциплинарную комиссию, которая состоит из специалистов разных специальностей. Таких комиссий семь. И уже комиссионно, согласно европейским и американским протоколам, исходя из состояния пациента, сопутствующей патологии и так далее составляется так называемая дорожная карта, по которой пациент дальше идет.Как правило, его лечение состоит не из какого-то одного элемента, а из целого комплекса, из их комбинации: из лучевой терапии, комбинации лучевой и химиотерапии, потом идет хирургическое вмешательство, затем – химиотерапевтическое вмешательство.. И комбинация этих методов дает наиболее эффективный результат для каждого больного. Это очень важно, дабы избежать рецидивов.– Я никогда не хотел быть руководителем большого лечебного заведения, потому что, в одной стороны – это очень большая ответственность, в с другой – это уже, так сказать, политика, в которой очень сложно принимать разумные решения. Но когда я в первый раз попал в Японию и увидел, как работают люди, какой менеджмент в больницах и какие результаты, я просто заболел. Мне очень захотелось, чтобы в Харькове появился аналогичный центр. Это моя цель. Ведь все очень просто – нам стоит сделать то, что уже существует в мире, и пройти по тому пусти, который уже проложен, например, той же Японией. Да, нам до них еще далеко, но я считаю, что вполне реально.– Это абсолютно разные вещи. В каждой стране – свои особенности. Например, в Японии было очень большое количество заболеваний раком желудка. Это их национальная проблема. И количество случаев, которые выявляли на ранних стадиях, когда можно очень эффективно лечить, было низким. Но в последние 20 лет японцы решили проблему полностью!Это программы, которые реализуются на уровне государства. Туда входит много составляющих. Во-первых, работа с населением. Они проводят программы по рациональному питанию, ранней диагностике, предупреждению факторов развития того или иного онкозаболевания. Это большой и сложный путь, но он выполняется на каждой ступени очень качественно. И благодаря этому страна имеет результат.Мы же много усилий тратим на то, чтобы сделать какие-то определенные шаги, но нет системного подхода, чтобы получить результат. Вы правильно сказали, что уровень смертности снизился в пять раз именно в онкоцентре. Мне бы очень хотелось сказать, что в Харьковской области смертность от онкологических заболеваний снизилась в пять раз. Но как руководитель заведения я этого сделать не могу, потому что это очень тяжелый кейс, который начинается от первичного звена медицинской помощи, вторичной, третичной, понимания между ними, налаженной маршрутизации пациента, наблюдения за ним после полученного лечения... То есть определенные стандарты должны быть не только в онкоцентре – они должны быть по всей стране. И государство обязано проводить пропаганду здорового образа жизни и так далее.– Скажу так: мы бы смогли сделать намного больше, если бы занимались только своей работой. Доктор должен лечить. Он не должен решать вопросы протекающей крыши, ремонтных работ, маршрутизации пациентов, коммуникации с врачами из других заведений – не онкологической направленности – и так далее. Сегодня время врача тратится не только на выполнение функциональных обязанностей, но и на множество вопросов, которые ему приходится решать. К сожалению, таковы наши реалии. И это касается всех учреждений здравоохранения Украины. Если бы у нас был ресурс, если бы была совместная работа с властью, если бы интересы власти, врачей и пациентов были одинаковы – то мы, если и не сделали бы клинику, как в Японии, то хотя бы приблизились к ней на 90 процентов. Я в этом уверен.– Мне сложно сказать. Я не могу бросаться такими обвинениями. Но факт остается фактом: фейки были запущены перед окончанием моего контракта, то есть готовилась почва для того, чтобы за его продолжение не проголосовать. Она была грязной и не имела оснований. Если бы основания были, то и голосование было бы другим – не шесть голосов «против» и 56 – «за». То есть это была ничем не обоснованная грязь, вылитая в социальные сети. Но, к сожалению, такие технологии сегодня используют многие люди, проводящие подобные кампании.– Я представитель новой генерации в медицине. И знаю наверняка, что очень многим моя позиция не нравится, в частности, не нравятся мои высказывания, что советская медицина – это прошлый век.Я посетил разные страны, проходил стажировку во многих ведущих медицинских центрах, я вижу, как работают люди и хочу только одного – чтобы у нас была европейская, американская, японская медицина. Чтобы она была доступна для наших пациентов и мы изменили показатели не только в рамках одного онкологического центра, а в рамках всего нашего города, области, страны. Это моя задача.– А знаете, почему все будет хорошо? Потому что прогресс невозможно остановить. Можно не выбрать меня руководителем, можно не сделать определенные современные вещи, но невозможно остановить прогресс...