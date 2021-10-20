Исследователи обнаружили, что высокоинтенсивная пульсовая волна в артериях организма коррелирует с подверженностью смерти при заболевании коронавирусом.

Международная группа ученых (Великобритания, Италия) опубликовала данные, согласно которым «высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода».Нормальная скорость пульсовой волны – это 5,5-8 м/с (данный норматив относится к пациентам молодого, а также среднего возраста). Ученые заключили, что если показатель скорости данной волны оказывается выше 13 м/с, риск смерти для человека становится гораздо более существенным.Авторы отмечают, что «у пациентов с коронавирусом скорость пульсовой волны в среднем повышается на 1,89 метра в секунду, но ее увеличение на 1 метр в секунду повышает риск смерти пациента на 14%».