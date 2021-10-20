Тела матери и сына обнаружили в доме в селе Калиновка.

Как сообщили в полиции, правоохранителей вызвали соседи, забеспокоившиеся, что те долго не выходят на связь.Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме тела матери и сына.67-летняя женщина оказалась задушена: при осмотре судмедэксперт обнаружил на ее странгуляционную борозду.На территории домовладения правоохранители обнаружили повешенным 40-летнего сына женщины. Рядом с телом нашли предсмертную записку.Тела направлены в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.По данным фактам следственным отделом полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.