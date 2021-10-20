Стоимость лечения коронавируса в условиях стационара стартует от 100 тысяч гривен, сумма зависит от тяжести протекания заболевания.

Об этом рассказал заведующий COVID-отделение областной клинической больницы Никита Калашников в эфире "Украинского радио Харьков".- Пациенту средней тяжести на две недели лечения без учета работы персонала и амортизации оборудования нужно примерно 100-150 тысяч гривен: это кислород, медикаменты, расходные материалы. Тяжелый пациент - тысяч до 300-400 с медикаментами, но без работы медперсонала и оборудования, очень тяжелый - еще дороже, очень дорого, - сказал Калашников.По его словам, в Харьковской областной клинической больнице из медпрепаратов, которые предоставляются для лечения ковид-больных бесплатно, остались только гормональные.- На сегодня есть только гормоны и расходные материалы. Закупка без проведения тендеров может производиться на сумму до 500 тыс. грн. Вот и посчитайте, на сколько человек хватит. Антибиотики у нас были, их хватило на неделю, когда началась волна. С антикоагулянтами - то же самое. Жаже когда они появляются, они исчезают в течение 12 часов, - рассказал Калашников.Препараты, которых не хватает, родственники пациентов вынуждены покупать за свой счет.- Со вчерашнего дня противовирусного препарата "Ремдесивир" в Харькове нет нигде, хотя он входит в протокол лечения больных коронавирусом. Пациенты ищут его сами. В прошлую волну, даже в прошлом году нам на больницу дали 60 флаконов, на всю область было около 400, их потратили за сутки, - рассказал Калашников.