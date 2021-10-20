События Серьезное ДТП в Харькове заметно осложнило движение (видео) Вечерний Харьков 18:40 309 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Сильное ДТП на Ландау/Такопия. Суровая пробка», сказано в сообщении. Читайте также Эксперт дала негативную оценку работе харьковских властей по противодействию пандемии Харьковчане требуют справедливого судебного решения по Коксохиму «Воду выкачивать не планируют»: в Харькове прорвало отопление и затопило жилой дом БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Эксперт дала негативную оценку работе харьковских властей по противодействию пандемии События 21:32 Лента новостей Эксперт дала негативную оценку работе харьковских властей по противодействию пандемии 21:32 Харьковчане требуют справедливого судебного решения по Коксохиму 21:24 «Воду выкачивать не планируют»: в Харькове прорвало отопление и затопило жилой дом 20:15 Харьковские предприниматели сообщают о кризисе в работе малого и среднего бизнеса 19:52 Действовали по всей стране: полиция накрыла группу, которая массово продавала фейковые ПЦР-тесты 19:31 Трагедия под Харьковом - в частном доме найдены тела матери и сына 19:05 Политолог: «Предвыборная программа Добкина больше направлена на развитие города. У Терехова - парки и зоны отдыха» 18:57