Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Сильное ДТП  на Ландау/Такопия. Суровая пробка», сказано в сообщении.

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