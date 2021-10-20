Харьковский политолог сравнил предвыборные программы и обещания кандидатов в мэры города.Об этом в интервью "ГолосUA" заявил харьковский политолог, эксперт Украинского института политики Никита Трачук.
По его словам, программу нынешнего временно исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова он не видел, и не знает, существует ли она вообще.
«Какой-то презентации не проводилось. Он (Терехов — прим. ред.) делает заявления, открывает новые парковые зоны, новые фотозоны, новые зоны отдыха и так далее. Пока что это программа из разряда "хлеба и зрелищ". У Добкина программа более системная, направленная на реформирование коммунального хозяйства, на инфраструктурные проекты, стратегию развития города и так далее», - рассказал Трачук.
Он также уточнил, что у других кандидатов есть патриотическая программа за проукраинский Харьков, по ряду кандидатов идет идеологическая программа. Кроме того, по словам Трачука, некоторые кандидаты также предлагают программы по реформированию коммунального хозяйства, решению проблемы воды в городе.
«Но рассматривать всерьез программы малых кандидатов бессмысленно. Какого-то прорыва идей, чего-то нового, принципиального ноу-хау никто из кандидатов, на мой взгляд, не предлагает», — подчеркнул эксперт.