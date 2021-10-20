Десять фигурантов изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигал 4 миллиона гривен.

Как сообщили в областном главке Национальной полиции, преступную деятельность группировки разоблачили харьковские сотрудники управления противодействия киберпреступности совместно со следователями областной полиции и представителями Минцифры.Десять человек в соцсетях принимали заказы по изготовлению ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов.Заказчики услуг не проходили никакие лабораторные исследования и процедуры прививки, а лишь предоставляли свои данные для оформления фейковых документов. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен. По данным полиции, среди клиентов были и туристические агентства, которые перепродавали тесты по более высокой цене.Как установили правоохранители, действовала группировка около года и за это время успела изготовить более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигала около 4 000 000 гривен. В своей деятельности фигуранты незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений, которые, вместе с техникой и документацией, сотрудники полиции изъяли при обысках.По факту деятельности преступной группы следователи открыли ряд уголовных производств за подделку документов, мошенничество, незаконное использование фирменных знаков и нарушение санитарных норм в период пандемии.За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.