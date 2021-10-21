Цель сотрудничества — внести коррективы в программу обучения по специальности «Компьютерные науки», чтобы студенты получали современные знания, а IT-бизнес — более подготовленных к реальной работе специалистов.

В компании считают, что вузам нужно помогать своевременно реагировать на тренды в технологиях, чтобы они заменяли устаревшие учебные материалы современными. И представители бизнеса могут наладить этот процесс, поделившись с преподавателями своей экспертизой.«Мы много лет сотрудничаем с вузами, и до сих пор к нам приходят выпускники, которых надо основательно дообучать. Такая неспецифическая для нас работа отвлекает команду от основной задачи отрасли — создавать IT-продукты и зарабатывать деньги.Однако существует взаимовыгодное решение: мы даем вузу нашу уникальную экспертизу, отвечающую современным потребностям бизнеса, и тем самым получаем более квалифицированных специалистов на старте их карьеры в IT. Студенты же приобретают практические знания и становятся более востребованными на рынке».Эксперты NIX изучат текущие материалы вуза и внесут коррективы в программы обучения.«Одно дело — теория, другое дело — знания, необходимые в работе “здесь и сейчас”. В этом случае у нас получается отличная синергия: у NIX есть опыт в технологиях, а у нас — понимание того, как доступно передать эти знания студентам. Каразинский университет остается примером классического образования, но к традициям должны добавляться инновации. В этом мы видим большое будущее для вуза, IT-сферы и всей Украины».И в компании NIX, и в ХНУ имени Каразина отмечают: правильная подача преподавателями практического опыта от IT-экспертов сделает обучение в вузе действительно полезным. Ведь в выигрыше будут все: студенты получат необходимые навыки для работы с реальными проектами, а бизнес, в свою очередь, высококвалифицированных специалистов.