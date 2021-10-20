Социально-экономический кризис, карантин, непомерные тарифы и немало других факторов заставляют закрывать фирмы, сокращать работников и ограничивать целые направления в работе предприятий.

В городском совете обговорили кризисную ситуацию с бизнесом, который в последнее время, по словам предпринимателей, стал испытывать серьезные проблемы.Бизнесмены заявляют, что их предприятия страдают не только от кризиса, но и от отсутствия коммуникации с городскими властями Харькова. Сложившаяся ситуация не позволяет решить насущные проблемы и создавать условия для развития. В частности, речь идет о взаимодействии с коммунальными предприятиями.Поддержали предпринимателей представители «Блока Светличной «Разом!». Депутаты блока уверены - в развитии бизнеса должна быть заинтересована прежде всего власть.Подробности в сюжете телеканала Р1: