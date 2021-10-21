Об отключении сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 16, ул. Академика Филиппова, 19/46, 48 до 20:00 21.10.21 г.

Индустриальный район: ул. Шариковая, 38 (спаренный стояк), ул. Библика, 32/10 до 17:00 21.10.21 г.; пр. Александровский, 69-г (п. №1) до 20:00 21.10.21 г.

Киевский район: ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 10 (п. №3), пер. Остроградский (ч/с), ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 21.10.21 г.

Московский район: ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 25-в (п. №1, стояк), 38-а (стояк) до 17:00 21.10.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.10.21 г.

Слободской район: б-р Жасминовый, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 21.10.21 г.; ул. Александра Матросова, 1 (п. №1), ул. Ньютона, 125/1 (п. №2, стояк) до 18:00 21.10.21 г.; пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 143 (п. №6, стояк), ул. Морозова, 34 до 20:00 21.10.21 г.; ул. Ковтуна, 19 (п. №3) до 20:00 22.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк), ул. Евгения Котляра, 8/10-г до 20:00 21.10.21 г.

Шевченковский район: пр. Науки, 66-а (п. №5, стояк), пр. Науки, 66-а (п. №7) до 17:00 21.10.21 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №12, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №3), ул. Музыкальная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ул. Клочковская, 321, 325, 327, 327-а, 329, 329-а, пр. Людвига Свободы, 42-а до 20:00 21.10.21 г.; ул. Залесская, 1 до 20:00 22.10.21 г.

По информации городского коммунального предприятия "Харьковводоканал", 21 октября в Харькове не будет холодной воды по следующим адресам: