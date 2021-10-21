В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600.

Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):• Киев - 1192/7237• Винницкая - 462/3226• Волынская - 436/2310• Днепропетровская - 1308/7855• Донецкая - 1058/4096• Житомирская - 1562/2565• Закарпатская - 319/2143• Запорожская - 1355/3551• Ивано-Франковская - 861/3104• Киевская - 728/3430• Кировоградская - 156/1619• Луганская - 819/1730• Львовская - 1388/7088• Николаевская - 410/2117• Одесская - 1528/6895• Полтавская - 996/3459• Ровенская - 705/2385• Сумская - 1100/2207• Тернопольская - 787/2356• Харьковская - 1319/5881• Херсонская - 1143/1737• Хмельницкая - 1002/2490• Черкасская - 469/2110• Черновицкая - 578/1677• Черниговская - 734/2337Напомним, что ранее усилить карантин поручили четырем областям. В Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях власти усилят контроль за соблюдением санитарных норм, также будет увеличен коечный фонд.Также сообщалось, что в Крыму пожилым людям запретили выходить из дома из-за COVID. Крымчанам старше 65 лет "власти" разрешили выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью.