В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600.Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.
При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
• Киев - 1192/7237
• Винницкая - 462/3226
• Волынская - 436/2310
• Днепропетровская - 1308/7855
• Донецкая - 1058/4096
• Житомирская - 1562/2565
• Закарпатская - 319/2143
• Запорожская - 1355/3551
• Ивано-Франковская - 861/3104
• Киевская - 728/3430
• Кировоградская - 156/1619
• Луганская - 819/1730
• Львовская - 1388/7088
• Николаевская - 410/2117
• Одесская - 1528/6895
• Полтавская - 996/3459
• Ровенская - 705/2385
• Сумская - 1100/2207
• Тернопольская - 787/2356
• Харьковская - 1319/5881
• Херсонская - 1143/1737
• Хмельницкая - 1002/2490
• Черкасская - 469/2110
• Черновицкая - 578/1677
• Черниговская - 734/2337
Напомним, что ранее усилить карантин поручили четырем областям. В Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях власти усилят контроль за соблюдением санитарных норм, также будет увеличен коечный фонд.
Также сообщалось, что в Крыму пожилым людям запретили выходить из дома из-за COVID. Крымчанам старше 65 лет "власти" разрешили выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью.