В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600.

Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.

При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

•    Киев - 1192/7237
•    Винницкая - 462/3226
•    Волынская - 436/2310
•    Днепропетровская - 1308/7855
•    Донецкая - 1058/4096
•    Житомирская - 1562/2565
•    Закарпатская - 319/2143
•    Запорожская - 1355/3551
•    Ивано-Франковская - 861/3104
•    Киевская - 728/3430
•    Кировоградская - 156/1619
•    Луганская - 819/1730
•    Львовская - 1388/7088
•    Николаевская - 410/2117
•    Одесская - 1528/6895
•    Полтавская - 996/3459
•    Ровенская - 705/2385
•    Сумская - 1100/2207
•    Тернопольская - 787/2356
•    Харьковская - 1319/5881
•    Херсонская - 1143/1737
•    Хмельницкая - 1002/2490
•    Черкасская - 469/2110
•    Черновицкая - 578/1677
•    Черниговская - 734/2337

Напомним, что ранее усилить карантин поручили четырем областям. В Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях власти усилят контроль за соблюдением санитарных норм, также будет увеличен коечный фонд.

Также сообщалось, что в Крыму пожилым людям запретили выходить из дома из-за COVID. Крымчанам старше 65 лет "власти" разрешили выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью.

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