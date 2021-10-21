После смерти отца мы с братом продали его в дом в селе, а деньги поделили. Вот задумался над тем, чтобы положить свою долю на депозит в банке. Подскажите, как это сделать наиболее выгодно и безопасно? Николай

В Фонде гарантирования вкладов рекомендуют сделать десять шагов для успешного размещения вклада.Шаг 1. Определиться с суммой депозита:– учесть финансовые возможности и то, без какой суммы вы смогли бы обойтись в течение периода, на который планируете разместить депозит;– учесть максимальную сумму, которую сможет возместить Фонд гарантирования в случае банкротства банка. Если сумма вклада большая, есть смысл ее разделить на несколько вкладов и разместить в разных банках.Шаг 2. Убедиться, что ваш вклад подпадает под гарантию фонда. Гарантии распространяются только на договоры банковского вклада, банковского счета в пределах гарантированной суммы возмещения по вкладу в одном банке – 200 тысяч гривен. Чтобы рассчитывать на гарантии фонда, сторонами договора должны быть вкладчик и банк.Шаг 3. Определить желаемый срок депозита. Депозит можно разместить на короткий срок (до одного года), на длительный срок (более года) и по требованию. Если это срочный депозит без права досрочного расторжения, вы не сможете забрать вклад досрочно. В варианте вклада по требованию вкладчик вносит деньги без установления конкретного срока и может забрать их по необходимости.Шаг 4. Определить вид депозита. Определиться с валютой вклада: это гривенный, валютный или металлический. Помните, что вклады в драгоценных металлах не гарантируются фондом.Шаг 5. Определить условия пополнения депозита. Есть вклады с возможностью пополнения или без возможности пополнения. Определите, важно ли для вас иметь возможность пополнения депозита, внимательно изучите условия.Шаг 6. Выбрать банк. Отнеситесь ответственно, выбирая банк для размещения депозита. Обратите внимание на рейтинг его надежности, ликвидность активов, удобство обслуживания, является ли банк участником Фонда гарантирования.Шаг 7. Изучить внимательно условия депозита:– перед размещением депозита необходимо внимательно прочитать депозитный договор, в частности, пункты, касающиеся условий досрочного расторжения соглашения;– выясните, что означают непонятные положения, ведь они определяют права и обязанности. Помните, неудобных вопросов не существует.Шаг 8. Не забывать, что ставка по депозиту бывает фиксированной или переменной. Чтобы точно знать, насколько выгодным будет тот или иной вариант вклада по требованию клиента банк обязан выдать расчет реального дохода и расходов по депозиту.Шаг 9. Обязательно ознакомиться со справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц. Проверьте, распространяются гарантии ФГВФЛ именно на ваш вклад.Шаг 10. Мониторить ситуацию с банком в котором вы разместили депозит. После размещения депозита следите за новостями о банке, чтобы вовремя среагировать на неблагоприятную ситуацию.Кроме того, самостоятельная диагностика банка позволят определить первые симптомы болезни и таким образом избежать сотрудничества с проблемным финучреждением. Чтобы получить приличный доход, внимательно изучайте информацию и размещайте депозит обдуманно.