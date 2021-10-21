Харьковский коксохим заплатит государству почти три с половиной миллиона гривен – 19 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу коксового завода и обязал предприятие уплатить штраф за загрязнение окружающей среды.

Автомарш против произвола правосудия

Власть пострадавших не поддерживает

Необходим мониторинг загрязнения воздуха

Будет ли у Харькова своя мобильная станция?

За региональную программу с участием общественности

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области выиграла суд по делу против коксового завода «Новомет» о нарушении природоохранного законодательства.Предприятие выплатит 3 475 649,79 гривны за загрязнение окружающей среды. Такое решение 3 июня 2021 года принял Хозяйственный суд Харьковской области. Представители предприятия опротестовали решение суда в Восточном апелляционном суде. 19 октября суд отказал в удовлетворении апелляции, и решение суда первой инстанции вступило в силу.В поддержку принятого решения под здание апелляционного суда вышли активисты, которые отстаивают право харьковчан дышать чистым воздухом.– Мы не смогли пропустить такое знаковое событие в деле коксохима и, безусловно, поддержали акцию по защите права харьковчан на возможность здоровой жизни, – сообщил «Вечернему Харькову» руководитель центра экологических инициатив «Еко-хаб Харків», один из активистов, выступающих против незаконной работы коксохима, Александр Константинов.В разных судах Харькова слушается несколько дел, связанных с деятельностью коксохима. Так, 19 октября активисты пикетировали здание Октябрьского суда Харькова, где рассматривалось уголовное дело в отношении директора завода «Новомет», поскольку предприятие постоянно загрязняет воздух и, несмотря на решения разных инстанций, продолжает работать без соответствующих документов. Дело инициировано прокуратурой Харьковской области.В минувшие выходные экоактивисты выехали на автопробег – против произвола Окружного административного суда, закрывшего дело об отзыве разрешения на выбросы на последующие семь лет, выданного коксохиму в апреле этого года Министерством охраны окружающей среды. С таким иском министерство выступило после того, как общественники обратили внимание ведомства на грубые нарушения в получении предприятием этого разрешения.– И тут был совершенно беспрецедентный судейский произвол. Дело рассматривалось в максимально возможный срок, то есть затянулось на три месяца. Судья Михаил Спиридонов единолично вынес решение по упрощенной процедуре, за закрытой дверью, без присутствия сторон и, соответственно, без привлечения общественности и третьей стороны – потому что дело якобы не имеет общественного резонанса, – рассказывает Александр Константинов. – Мы подали ходатайство о привлечении нас в качестве третьей стороны – нам было отказано, рассмотрение дела продолжалось за закрытыми дверями. В итоге за два дня до окончания срока рассмотрения дела судья вынес окончательное решение: в связи с тем, что коксовый завод начал реконструкцию очистных сооружений, предыдущие нарушения закона с его стороны считаются несерьезными.Естественно, активисты не могли стерпеть такого издевательства правосудия, не усидели дома и объявили о проведении автомарша.– Ковид бушует, именно поэтому мы выбрали такую форму протеста – не пикет, а автопробег, когда каждый в свой машине, соблюдается социальная дистанция, минимизированы риски, – пояснил Александр Константинов.О компенсации непосредственно людям, чье здоровье пошатнулось от вредных выбросов коксохима, и речи нет. Поскольку доказать, что те или иные проблемы возникли именно вследствие деятельности предприятия, загрязняющего воздух, практически невозможно. Власть же со своей стороны никак не способствует тому, чтобы пострадавшим была оказана хотя бы моральная поддержка.– Каждый из пострадавших хотел открыть уголовное дело по своим конкретным случаям – через полицию. Например, у людей ребенок синел – появлялась аллергическая реакция верхних дыхательных путей. Лично у меня было обострение бронхитных явлений. Я ходил к доктору, брал бумаги, мы все это предъявляли полиции. Нам было отказано. Говорили, что максимум будет уголовное дело против директора завода «Новомет», и нас будут привлекать не в качестве потерпевших, а в качестве свидетелей. Все остальное пробить практически нереально – настолько сильное противодействие, – рассказывает Александр Константинов. – Мы не можем сказать, что власть защищает собственников завода, но в то же время и никоим образом не способствует тому, чтобы людям, которые действительно пострадали – а это и онкологические заболевания, и серьезные проблемы с дыхательными путями, и тяжелые аллергические проявления – какая-то помощь была оказана. Хотя бы моральная, не говоря уже о материальной.Чтобы проще было доказать, какое именно предприятие и какой конкретно вред наносит окружающей среде и здоровью людей, необходим мониторинг загрязнения воздуха.Харьковчане позаимствовали у своих коллег в Днепре мобильную станцию «Сапфир-32», которая измеряет загрязнение воздуха. Весь август вплоть до 5 сентября они этой станцией проработали район действия коксохима, чтобы определить, насколько динамично меняется ситуация в связи с реконструкцией очистных сооружений, которую декларируют на предприятии. Отчет по показаниям станции – уже на подходе.– По предварительным данным, по сравнению с осенью прошлого года выбросы коксохима однозначно уменьшились. Причины – давление со стороны как экоактивистов, переход предприятия на другой вид сырья – более низкозернистый уголь. Также на предприятии стали устанавливать пылеулавливающие фильтры в связи с достаточно высокой смертностью сотрудников, то есть таким образом они защищают своих работников. Текучка там очень высокая, на бирже труда постоянно открыты вакансии на этом производстве, – отмечает Александр Константинов.Сейчас харьковские экоактивисты ищут варианты приобретения собственной станции – «Сапфир-64» следующего поколения, которая позволит в результате серии замеров определять нарушителя экологического законодательства.– Если город пойдет на то, чтобы все таки купить сертифицированную передвижную лабораторию, то станция будет четко собирать материал и передавать его в суд для получения компенсации, чтобы не возникало ситуаций, как с коксовым заводом, когда сложно что-либо доказать, – говорит Александр Константинов.По его словам, сейчас на ProZorro появилась информация, что горсовет объявил тендер, который должен состояться 17 декабря, на закупку мобильной измерительной станции стоимостью 540 тысяч долларов.– Это достаточно дорогостоящая вещь. Но есть опыт Запорожья, где была закуплена аналогичная станция, которая проездила по городу почти год и сломался прибор, замеряющий газы, без которого она превратилась в совершенно бесполезную вещь. Были заложены деньги на покупку, но не заложены на обслуживание и ремонт. И сейчас она стоит в качестве мебели – станция за полмиллиона долларов. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы такая ситуация получилась в Харькове, – говорит Александр Константинов. – К тому же, помимо получения данных, нужна еще и их обработка, то есть аналитика. Используя опыт наших зарубежных коллег, мы понимаем, чтобы она была беспристрастной – ее должны делать не государственные структуры, не госслужащие. Поэтому мы хотим обратиться в Каразинский университет с предложением заняться такой аналитикой студентам или аспирантам. Попытаемся получить под это либо гранты, либо государственное финансирование, чтобы развивать данное направление в Харькове.Также активисты пытаются вести диалог с органами местного самоуправления с тем, чтобы общественность в обязательном порядке была задействована в обсуждении и разработке региональной программы мониторинга загрязнения воздуха.– Местная власть с опозданием в два года разработала какую-то программу, которую никто не видел, отправила на согласование в Министерство окружающей среды. Насколько я знаю, согласована она так и не была и, скорее всего, возвращена на доработку. И сейчас мы ходатайствуем о привлечении активистов к обсуждению и разработке этой программы. Рассчитана она на следующие шесть лет, речь в ней идет о выделении достаточно больших бюджетных средств, – поделился активист.