Специалисты сферы здравоохранения со всего мира подписали петицию, направленную к руководителям стран-участниц конференции по изменению климата (COP26), которая пройдет в шотландском Глазго.

Об этом сообщает Phys.org В петиции говорится, что негативный эффект от климатических изменений в разы превысит последствий пандемии коронавируса.Из-за загрязнения воздуха, которое является результатом сжигания ископаемого топлива, преждевременно ежегодно умирают более семи миллионов человек. Помимо этого, ухудшение природных условий на Земле провоцирует некачественную пищу, воду и воздух, а стихийные бедствия разрушают жизни миллионов людей.Также, по данным ученых, температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса по Цельсию уже в этом столетии. Поэтому очень важно не превысить норму, установленную Парижским соглашением по климату. А это - 1,5 градуса.Эксперты предложили ряд мер во избежание катастрофы в сфере здравоохранения. В первую очередь, это - быстрый переход от ископаемого топлива и финансирование развития чистой энергии; сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения и построение устойчивой к изменениям климата низкоуглеродной системы здравоохранения".Напомним, ранее в масштабном докладе ООН говорилось о том, что мир вскоре постигнет неминуемая катастрофа.