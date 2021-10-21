У фенхеля отчетливый анисовый запах и хрустящая сочная мякоть. У этого растения съедобно все — луковица, стебель, листья и семена. Перистые листья и стебли фенхеля используются в качестве ароматической травы, луковица употребляется как овощ, высушенные семена — в качестве приправы для многих блюд.

Ингредиенты:– 2 штуки фенхеля;– 3–4 штуки порея;– 2–3 картофелины;– 60 г сливочного масла;– 900 мл овощного бульона;– 1 зубчик чеснока;– соль, перец – по вкусу;– 100 мл сливок.Приготовление: у фенхеля удалите жесткие внешние листья и плотную внутреннюю часть, остальное нарежьте небольшими кусочками. Светлую часть порея нарежьте кольцами, картошку — небольшими кусочками.В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Добавьте фенхель, порей и картошку. Обжарьте за 5 минут, периодически помешивайте. Добавьте 150–200 мл бульона, накройте крышкой, убавьте огонь до небольшого и тушите 15–20 минут.Добавьте оставшийся бульон, измельченный чеснок, соль и перец. Варите под крышкой еще 10–15 минут.Готовый суп снимите с огня, смешайте со сливками, слегка остудите и измельчите погружным блендером. Разлейте по мискам. При подаче можно добавить немного сыра с голубой плесенью и грецких орехов.Ингредиенты:– 2 сибаса;– 1 помидор;– 1 фенхель;– 1 лимон;– 15 оливок без косточек;– 2 зубчика чеснока;– 15 каперсов;– 150 мл белого вина;– 1 ст. ложка растительного масла;– соль, перец – по вкусу;– 5–7 веточек петрушки.Приготовление: рыбу выпотрошите и удалите жабры, промойте под проточной водой и подсушите бумажными полотенцами. Нарежьте небольшими тонкими ломтиками помидоры, фенхель и лимон, оливки — маленькими кусочками. Чеснок измельчите. Смешайте все с каперсами.Наполните рыбу половиной начинки и положите на фольгу. Сверху выложите оставшуюся начинку. Полейте вином и маслом, посыпьте солью, перцем и рубленой петрушкой. Заверните фольгу, чтобы рыба оказалась внутри свертка.Запекайте примерно 20—25 минут при температуре 190 °С.Ингредиенты для теста:– 3 чашки муки;– 2 ч. ложки соли;– 2 ч. ложки сахара;– 4 ст. ложки оливкового масла;– 1 чашка воды.Ингредиенты для посыпки– 1 ст. ложка семян кунжута;– 1 ст. ложка семян фенхеля;– 1 ст. ложка мака;– 1 ч. ложка морской соли.Приготовление: разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки. Смешайте в миске муку, соль и сахар в однородную массу. Затем влейте масло и воду и замесите тесто. Если на стенках и на дне миски осталась сухая мука, вмешивайте ее в тесто, добавляя по чайной ложке воды.Разделите тесто на две части. Посыпьте доску мукой и сформируйте руками из теста прямоугольник. Раскатайте его до толщины примерно 3 мм. Если тесто начинает рваться, накройте его полотенцем и оставьте полежать около пяти минут, затем снова принимайтесь раскатывать до нужной толщины.Смажьте верх теста водой, смешайте в пиале семена и морскую соль и посыпьте ими поверхность прямоугольника. Разделите его ножом на небольшие четырехугольники и перенесите их на противень с помощью широкого ножа или лопатки.Отправьте крекеры выпекаться на 12–15 минут. Готовое печенье может храниться в закрытой посуде без доступа солнечного света в течение двух-трех дней.