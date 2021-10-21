Вакцины Pfizer осталось на пять дней: украинцы, напуганные стремительным ростом заболеваемости, коллапсом медицинской системы и рекордной смертностью от последствий коронавируса, массово ринулись вакцинироваться.

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Вакцинация населения в Украине растет небывалыми темпами. Только за вторник, 19 октября, по информации медицинского аналитика Евгения Истребина, первой дозой было привито рекордное количество – 142 141 человека, вторую дозу получили 84 446 украинцев. Всего за сутки привито 226 587 человек, и это рекорд для Украины.Между тем, по его словам, наиболее востребованной вакцины Pfizer в Украине осталось всего на несколько дней.– А всем любителям «Файзера», которые еще не сделали первую прививку и хотят уколоться именно этой вакциной, напоминаю: у вас осталось 4-6 дней, – говорит эксперт. – За вторник, 19 октября, было использовано 112 тысяч. Осталось около полутора миллионов – это на 14 дней. Но для граждан, которые уже получили первую дозу и ждут второй, забронировано 602 тысячи. Итого – свободных 973 тысячи. При темпах 69 тысяч в сутки на первую дозу бронируется автоматом аналогичное количество для второй прививки. И получается 973 / ( 69*2) = всего семь дней! Но остатки вакцины по регионам не равномерны, а значит. в некоторых областях при таких темпах уже на днях прекратят делать первые прививки именно «Файзером».Тем, кто не успел, придется прививаться вакцинами AstraZeneca или CoronaVac.В харьковских пунктах вакцинации – ажиотаж. Пока в наличии все три вакцины – Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. А вот препарата Moderna уже нет нигде. Рискуя перезаразить друг друга, харьковчане выстраиваются в очередь на прививку. Большинство стремится попасть именно на Pfizer.– Да вот все сомневалась, стоит ли прививаться. Думала, что мой иммунитет все равно лучше защитит. Подруга тоже так думала. Да вот заболела. Сейчас в сатурацией 86 дома – скорая за скорой приезжает, но в больницу не берут, говорят, что мест нет. Страшно! – делится харьковчанка Мария. – Решила все же привиться. Везде говорят, что среди госпитализированных – почти все невакцинированные.– Вот стою и переживаю, как бы здесь не заразиться, не успев вакцинироваться. Народу много, дистанции, сами видите, никакой, – говорит пенсионерка Надежда Сергеевна. – Почему так поздно хватилась? Да все лето и начало осени на даче просидела. Как похолодало, в Харьков вернулась – а тут такое! Ну я бегом прививаться.– Я вакцинировался первый раз еще весной – тогда «Файзера» не было, «Короноваком» привился. Уже полгода прошло, к тому же «Коронавак», судя по отзывам, малоэффективен – решил снова привиться. Теперь на «Файзер» рассчитываю, – сообщил водитель Дмитрий.– Интересные люди, ну почему бы спокойненько не привиться летом, когда были все вакцины и не было такого ажиотажа? Как говорится, пока жареный петух не клюнет... – удивляется прохожая Анастасия.– Не факт, что народ массово кинулся вакцинироваться, потому что поумнел и решил подумать о своей жизни. Вероятнее всего, многие просто хотят в кино и ресторанчик сходить, – делится своим мнением бухгалтер Алена. – И вот парадокс, который в их голове как-то уживается: вчера вакцина «чипировала» и «убивала», а сегодня стала безвредной. Или просто кино важнее жизни и плевать на «смертельную опасность» в виде вакцины?В Украине, по данным Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний, за 19 октября было вакцинировано всего 226 587 человек, из них одной дозой 142 141, двумя – 84 446. Привито вакциной CoronaVac – 71 111 человек, Pfizer – 112 786, AstraZeneca – 42 690, Moderna — 0, Janssen – 0, Covishield – 0.С начала кампании привито всего 8 207 903 человека, одной дозой – 820 7901, двумя – 6 658 010. Привито вакциной Covishield – 487 187, CoronaVac – 2 306 470, Pfizer – 3 293 124, AstraZeneca – 998 400, Janssen – 20 680, Moderna – 1 102 042.