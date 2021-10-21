Вакцины Pfizer осталось на пять дней: украинцы, напуганные стремительным ростом заболеваемости, коллапсом медицинской системы и рекордной смертностью от последствий коронавируса, массово ринулись вакцинироваться.Вакцинация населения в Украине растет небывалыми темпами. Только за вторник, 19 октября, по информации медицинского аналитика Евгения Истребина, первой дозой было привито рекордное количество – 142 141 человека, вторую дозу получили 84 446 украинцев. Всего за сутки привито 226 587 человек, и это рекорд для Украины.
Между тем, по его словам, наиболее востребованной вакцины Pfizer в Украине осталось всего на несколько дней.
– А всем любителям «Файзера», которые еще не сделали первую прививку и хотят уколоться именно этой вакциной, напоминаю: у вас осталось 4-6 дней, – говорит эксперт. – За вторник, 19 октября, было использовано 112 тысяч. Осталось около полутора миллионов – это на 14 дней. Но для граждан, которые уже получили первую дозу и ждут второй, забронировано 602 тысячи. Итого – свободных 973 тысячи. При темпах 69 тысяч в сутки на первую дозу бронируется автоматом аналогичное количество для второй прививки. И получается 973 / ( 69*2) = всего семь дней! Но остатки вакцины по регионам не равномерны, а значит. в некоторых областях при таких темпах уже на днях прекратят делать первые прививки именно «Файзером».
Тем, кто не успел, придется прививаться вакцинами AstraZeneca или CoronaVac.
В харьковских пунктах вакцинации – ажиотаж. Пока в наличии все три вакцины – Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. А вот препарата Moderna уже нет нигде. Рискуя перезаразить друг друга, харьковчане выстраиваются в очередь на прививку. Большинство стремится попасть именно на Pfizer.
– Да вот все сомневалась, стоит ли прививаться. Думала, что мой иммунитет все равно лучше защитит. Подруга тоже так думала. Да вот заболела. Сейчас в сатурацией 86 дома – скорая за скорой приезжает, но в больницу не берут, говорят, что мест нет. Страшно! – делится харьковчанка Мария. – Решила все же привиться. Везде говорят, что среди госпитализированных – почти все невакцинированные.
– Вот стою и переживаю, как бы здесь не заразиться, не успев вакцинироваться. Народу много, дистанции, сами видите, никакой, – говорит пенсионерка Надежда Сергеевна. – Почему так поздно хватилась? Да все лето и начало осени на даче просидела. Как похолодало, в Харьков вернулась – а тут такое! Ну я бегом прививаться.
– Я вакцинировался первый раз еще весной – тогда «Файзера» не было, «Короноваком» привился. Уже полгода прошло, к тому же «Коронавак», судя по отзывам, малоэффективен – решил снова привиться. Теперь на «Файзер» рассчитываю, – сообщил водитель Дмитрий.
– Интересные люди, ну почему бы спокойненько не привиться летом, когда были все вакцины и не было такого ажиотажа? Как говорится, пока жареный петух не клюнет... – удивляется прохожая Анастасия.
– Не факт, что народ массово кинулся вакцинироваться, потому что поумнел и решил подумать о своей жизни. Вероятнее всего, многие просто хотят в кино и ресторанчик сходить, – делится своим мнением бухгалтер Алена. – И вот парадокс, который в их голове как-то уживается: вчера вакцина «чипировала» и «убивала», а сегодня стала безвредной. Или просто кино важнее жизни и плевать на «смертельную опасность» в виде вакцины?
Для справки
В Украине, по данным Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний, за 19 октября было вакцинировано всего 226 587 человек, из них одной дозой 142 141, двумя – 84 446. Привито вакциной CoronaVac – 71 111 человек, Pfizer – 112 786, AstraZeneca – 42 690, Moderna — 0, Janssen – 0, Covishield – 0.
С начала кампании привито всего 8 207 903 человека, одной дозой – 820 7901, двумя – 6 658 010. Привито вакциной Covishield – 487 187, CoronaVac – 2 306 470, Pfizer – 3 293 124, AstraZeneca – 998 400, Janssen – 20 680, Moderna – 1 102 042.