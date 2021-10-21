Харківська облдержадміністрація 20 жовтня в системі "Прозорро" оголосила закупівлю послуг на висвітлення діяльності ОДА та облради в електронних ЗМІ та на радіо.

Про це передає Depo.Харків Кінцевий термін подання пропозицій – 5 листопада, аукціон призначений на 8 листопада.Послуги надаватимуться з моменту укладання договору і до 31 грудня 2021 року.Згідно з тендерною документацією, виконавець має скласти план розміщення інформаційних матеріалів, обсяг послуги залежатиме "від фактичної потреби, але не менше 500 виходів матеріалу". Також виконавець має контролювати розміщення, проводити аналіз з метою оцінки ефективного охоплення аудиторії, надавати звіти.• розміщення офіційних повідомлень, інтерв’ю, звітів, репортажів про важливі події, діяльність ОДА та облради, з фото-, аудіо- та відеоматеріалами або без них;• розміщення матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області з інфографікою чи без неї, з фото-, аудіо- та відеоматеріалами чи без них;• розміщення інформаційних матеріалів про суспільно-політичні, культурні, спортивні та інші події, що відбуваються в державі та Харківській області;• розміщення анонсів заходів, які організовує та/або учасником яких є ОДА та обласна рада;• розміщення соціальної реклами;• оперативне висвітлення незапланованих подій (надзвичайні події, аварії, природні лиха, епідемії) та реагування на них з боку органів влади;• поширення інших інформаційних матеріалів відповідно до заявок замовника.Очікувана вартість тендеру – 3,750 млн грн.