В Харькове – 1004 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 21 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 066 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 191 206 случаев заболевания COVID-19, 26 897 человек находятся под медицинским наблюдением, 159 876 пациентов выздоровели, 4 433 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 октября в Украине зафиксировано 22 415 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 701 600 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 62 389 человек умерли, 2 352 835 - выздоровели.