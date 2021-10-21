Шестилетняя Мирослава Третьяк, зверски убитая в Старом Салтове, перед смертью была дважды изнасилована.

Об этом сообщил адвокат семьи погибшей девочки Артем Донец, пишет "Вгороде".По его словам, в материалах уголовного производства есть доказательства того, что в отношении девочки было два противоправных контакта."В Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера. И 13-летний парень, наиболее вероятно совершившее это преступление, по закону не может быть привлечен к уголовной ответственности по этому делу, — сказал Артем Донец на пресс-конференции 20 октября. — Речь идет об убийстве и изнасиловании".По словам правозащитника, на подозреваемого в убийстве малышки 13-летнего подростка в полицию не раз писали заявления, однако расследованиями обращений никто не занимался. В частности, выяснилось, что мальчик ранее жестоко издевался над животными, об этом знали все, но никакие меры в отношении него не принимались.Артем Донец также добавил, что вся семья погибшей малышки находится в глубочайшем психологическом кризисе.Напомним, о пропаже 6-летней Мирославы Третьяк стало известно 28 июля. Вечером девочка ушла со двора дома вместе с 13-летним соседским мальчиком, но домой не вернулась.На поиски девочки отправились волонтеры и местные жители. Около полуночи полиция обнаружила тело девочки в заброшенном здании бывшей пекарни. У малышки оказалась разбита голова и лицо.Выяснилось, что к убийству Мирославы причастен 13-летний подросток, с которым накануне девочка ушла со двора. Мальчик был знаком с Мирой с самого детства, поскольку дети жили в одном доме.В тот же день, когда нашли тело Мирославы, а полицейские провели следственные действия, возле дома убитой девочки выставили оцепление. Правоохранители взяли под охрану квартиры, где проживает подозреваемый в убийстве ребенка подросток и семья Миры.