Объясните, как правильно оформить ДТП без участия полиции? При каждом ли дорожно-транспортном происшествии это возможно? И что делать после оформления европротокола? Наталья

Европротокол – это бланк специальной формы, использование которого дает право оформлять ДТП без участия полицейских, разъяснили в Юридической клинике НАУ имени Ярослава Мудрого. К тому же заполненный бланк европротокола считается документальным подтверждением факта дорожно-транспортного происшествия.Преимущество европротокола, во-первых, в том, что участники ДТП не тратят времени на ожидание полиции для оформления протокола о факте дорожно-транспортного происшествия. Во-вторых, виновник ДТП не будет привлекаться к административной ответственности и при этом остается со своим водительским удостоверением. В-третьих, нет обязанности оставлять автомобили на месте ДТП, их можно сразу же убрать с проезжей части, чтобы не создавать затор.Однако не каждое дорожно-транспортное происшествие можно оформить с использованием европротокола. Исключением являются следующие ситуации:– в ДТП есть пострадавшие или погибшие;– хотя бы один из участников ДТП был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо употреблял спиртосодержащие лекарственные средства;– хотя бы у одного из участников ДТП отсутствует полис гражданской ответственности;– сумма материального ущерба превышает 50 тысяч гривен.Главным условием для составления европротокола является то, что оба участника ДТП согласны с обстоятельствами аварии и один из них признал свою вину.Чтобы правильно оформить ДТП с помощью европротокола, необходимо:– заполнять бланк шариковой ручкой, печатными буквами и без помарок;– чтобы каждый из водителей заполнил свою часть и поставил свою подпись;– среднюю часть, отведенную под схему ДТП, заполнить обоим водителям.После оформления европротокола каждая из сторон не позднее трех рабочих дней после его составления должна обратиться к своему страховщику, который, в свою очередь, оценит ущерб, согласует сумму компенсации и в течение 90 дней со дня ДТП выплатит средства.– Будьте внимательны при признании себя виновной стороной в ДТП, ведь оспорить это в суде будет крайне трудно, а иногда – вообще невозможно, – предупреждают юристы. –Поэтому если ни одна сторона не признает себя виновной или возникают сомнения по этому поводу, обязательно надо вызвать полицию.