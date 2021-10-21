Тело женщины обнаружили во время тушения пожара в Холодногорском районе.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, информация о пожаре трехэтажном доме на улице Таганской, 16 поступило в Службу спасения 21 октября в 3:50.Возгорание возникло в квартире на втором этаже.Когда спасатели прибыли на место, в комнате горели домашние вещи и постель на площади около 5 кв.м. На месте пожара спасатели обнаружили тело 38-летней женщины.В 04:10 пожар был локализован, а в 5:03 – полностью ликвидирован.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.