Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Соцсети бьют тревогу - исчез флаг со 101-метрового флагштока на пересечении Соборного спуска и улицы Полтавский шляхНа странице специализированного коммунального предприятия “Харьковзеленстрой” появилось сообщение с объяснением причины отсутствия флага на флагштоке.“Сегодня специалисты СКП “Харьковзеленстрой” провели плановый осмотр самого высокого флагштока в Украине и замену флага. Отметим, что при сильном порывистом ветре флаг опускают. Это вынужденная, но необходимая мера безопасности. Сегодня в Харькове, по данным регионального центра гидрометеорологии, наблюдается юго-западный ветер 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с.”», сказано в комментарии к выложенному фото.