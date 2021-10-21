На территории заповедника «София Киевская» археологи обнаружили свинцовую подвесную «актовую» печать, которой около 900 лет.

Об этом сообщил археолог Тимур Бобровский в своем Facebook, информирует Апостроф.На печати сохранились изображения на обеих сторонах. На одной изображена Божья Матерь Епискепсис (Знамение), на другой — изображение святого Даниила Столпника. «По стилистике изображений и палеографии сопроводительных надписей ее можно датировать в пределах второй половины XI — первой половины XII в.», — сообщает ученый.Эта печать считается единственной из известных, которая вероятнее всего принадлежала Юрьевскому епископу Даниилу — автору первого в Киевской Руси описания путешествия по Святой земле, которое называют «Хождением Даниила игумена по Русской земле».«Это произведение до сих пор считается во всем мире одним из ключевых источников по средневековой топографии святынь христианского Востока», — пишет археолог.