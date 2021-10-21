Завтра, 22 октября, в Харькове и области резко потеплеет. Нехарактерно теплая погода продержится 2-3 дня, после чего в регион сразу придут ночные морозы.

По данным синоптиков Харьковского гидрометцентра, в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 7 - 12 градусов тепла, днем + плюс 15-20.В субботу, 23 октября, будет облачно с прояснениями. В течение суток возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью - до 12 выше нуля, днем воздух прогреется до 12-17 градусов.В воскресенье, 24 октября, - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. И ночью, и днем уже будет холоднее: ночью - плюс 2-7 градусов, днем - плюс 8-13.В понедельник, 25 октября, ожидаются заморозки. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью - от 2 градусов мороза до 3 трех градусов тепла, днем - 5-10 градусов выше нуля.В последующие несколько дней ожидается тоже около минус двух градусов по ночам и примерно 7-9 градусов тепла днем.Согласно данным портала "Климатический монитор", норма среднемесячной температуры октября для Харьковской области - 8.2 градуса. Фактическая температура месяца по данным наблюдений составляет 8.6 градуса.Норма суммы осадков в октябре - 44 мм, выпало осадков - 8 мм. Эта сумма составляет 17% нормы.Самая низкая температура воздуха (-1.3 градуса) была 20 октября. Самая высокая температура воздуха (18.3 градуса) зафиксирована 12 октября.