С 21 октября начали действовать новые правила перевозки пассажиров.

С начала суток на поезда АО "Укрзалізниця" не пустили 16 пассажиров, у которых не оказалось необходимых документов - сертификата о вакцинации, документа о получении хотя бы одной дозы вакцины или отрицательного теста на коронавирус.В пресс-службе предприятия отметили, что пассажиров не пустили в такие поезда:• №18 Ужгород - Харьков (5 пассажиров),• №81 Ужгород - Харьков (1 пассажир),• №252 Николаев - Харьков (3 пассажира),• №45 Лисичанск - Ужгород (1 пассажир),• №724 Киев - Харьков (6 пассажиров).В некоторых случаях работникам железной дороги пришлось вызывать представителей Национальной полиции.