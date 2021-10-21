К одной из самой многочисленной категории мебели можно отнести шкафы. Это важнейший элемент не только дизайна интерьера, но и функциональности. Они обеспечивают основу для хранения одежды, документов, лишних вещей, аксессуаров и всего прочего. Кроме того эта мебель позволит разделить большое помещение на зоны, тщательно продумывания эргономику.Место покупки
Удобно выбрать шкаф AMF в Харькове можно на сайте производителя, анализируя и подбирая данный тип мебели доступных предложений. Ассортимент компании составляет множество вариантов, цветов и комбинаций исполнения моделей шкафов. Они отличаются дизайном, формами, размером, ручками, конфигурацией внутри и многим другим. На сайте можно детально ознакомиться с такими параметрами
- Детальные характеристики изделия, его размеры.
- Описание используемого в изготовлении материала.
- Ряд фотографий мебели.
При возникновении вопросов всегда можно обращаться к менеджерам для уточнения информации. Большое разнообразие моделей позволит сделать удачный выбор под конкретные условия и задачи. А далее мы разберемся с популярными типами шкафов.
Шкафы для папок и документов
Накопление большого количества бумаг требует хранения их в порядке и рациональном расположении Без соответствующего шкафа сложно обойтись. Тем более современные дизайнеры предлагают несколько вариантов исполнения мебели:
- Упрощенные пеналы.
- Комбинированные шкафы (закрытые и открытые секции).
- Закрытые шкафы (дверное полотно, ПВХ или стекло).
- Открытые полки.
- Навесные шкафы.
Многоцелевые шкафы
Чаще всего данный выбор делают в случае покупки шкафа для офиса. Их комбинирование определяется выгодной ценой, но под размещение такой мебели необходимо много места и данный фактор следует не забыть перед покупкой. Также нужно учитывать особенности создания рабочего пространства, габариты текущей мебели и надежность фурнитуры. Но при выборе многоцелевых шкафов можно одновременно решить несколько задач: хранение одежды, канцелярских принадлежностей и документов.
Шкафы для одежды
Гардеробные шкафы — необходимый элемент мебели, как дома, так и в офисных помещениях. Простые вешалки открытого типа не всегда подходят, поэтому необходимо покупать шкафы. Они способствуют длительному хранению одежды и скрытию вещей от лишнего внимания.
Исполнение может отличаться по ширине и глубине, но преимущественно это достаточно высокие и прямые шкафы.
Наполнение чаще всего дополняется статической штангой или специальной выдвижной вешалкой. Есть варианты с полкой для головных уборов, белья и мелких предметов гардероба. Также встречаются исполнения с выдвижными ящиками или корзинами для белья.