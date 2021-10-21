К одной из самой многочисленной категории мебели можно отнести шкафы. Это важнейший элемент не только дизайна интерьера, но и функциональности. Они обеспечивают основу для хранения одежды, документов, лишних вещей, аксессуаров и всего прочего. Кроме того эта мебель позволит разделить большое помещение на зоны, тщательно продумывания эргономику.

Место покупки

Детальные характеристики изделия, его размеры.

Описание используемого в изготовлении материала.

Ряд фотографий мебели.

Шкафы для папок и документов

Упрощенные пеналы.

Комбинированные шкафы (закрытые и открытые секции).

Закрытые шкафы (дверное полотно, ПВХ или стекло).

Открытые полки.

Навесные шкафы.



Многоцелевые шкафы

Шкафы для одежды