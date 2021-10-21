Харьковские волонтеры, которые занимаются помощью заболевшим коронавирусной инфекцией, прокомментировали ситуацию с пандемией в регионе.

В пресс-центре "Накипело" состоялась встреча представителей СМИ с харьковскими волонтерами, которые рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.По словам активистов, пандемия в Харьковской области набрала серьезных масштабов, а статистика не отображает реальной картины, ведь части заболевшим отказывают в медобслуживании и их не забирает скорая помощь для госпитализации в больницы.«Мы не знаем, сколько умерло людей, которых не забрала «скорая», потому что нет мест. Скорые ездят, дают «подышать» и все, потому что нет мест», - комментирует Татьяна Иванченко.Раскритиковали волонтеры и то, что городские власти больше заинтересованы в строительстве парков, чем спасении людей, а массовые гуляния способствуют распространению инфекции.«Пусть это и на воздухе, но если кто-то один прошел рядом, то все вокруг люди заболели. Потом человек приносит это домой, где бабушки и дедушки. Они потом лежат, задыхаются, а их не забирает скорая. И человек остается дома без помощи», - рассказывает Юлия Смагина.По словам активистов, если раньше в их помощи и домашних кислородных концентраторах нуждались в основном пожилые люди, потому что медики старались госпитализировать более молодых, то сегодня, из-за нехватки мест, они вынуждены искать возможность для помощи больным всех возрастов.«У меня сейчас человек был на связи. Матери около 60 лет. Сатурация 32, но они не могут точно помереть, потому что поколоты пальцы, но на самом деле очень низкая. Приехала «скорая», дала подышать и уехала. Я им говорю, что нужно точно знать сатурацию и тогда мы будем искать какой-то выход, может быть найдем концентратор. Если очень низкая сатурация, то концентратор не поможет. Нужен поточный кислород», - комментирует Юлия Смагина.Волонтеры рассказывают, что по их информации, на сегодняшний день свободных мест в Харькове с поточным кислородом нет. Как только освобождается место, туда сразу едет скорая с новым больным.«Не знаю, что там власти говорят про свободные 800 или 900 свободных точек. Их нет», - говорят волонтеры.Все участники пресс-конференции подчеркивают, что из-за высокой заболеваемости и смертности, как минимум две недели назад в Харькове уже нужно было вводить «красную зону» карантина.«Вот эти все на камеру выступление разных глав, о том что «мы всегда находим место в больницах». Простите, так давайте мы сейчас опубликуем телефоны Терехова и его помощников. Пусть больные им звонят и они их в ручном режиме укладывают. Мы все понимаем, что «красная зона» не вводится, потому что у нас выборы и мы должны дать возможность провести массовые мероприятия определенным кандидатам перед выборами. С одной стороны это политические игры, а с другой стороны - намеренный геноцид харьковчан», - комментирует волонтер Максим Зеленский.