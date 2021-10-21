Одну камеру установят в Харькове, еще девять - в Харьковской области.

Согласно информации правоохранителей, с 22 октября на территории Харькова и Харьковской области начнут работу 10 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения по следующим адресам:ул. Героев Труда, 2/48;на 468 км + 745 автодороги М-03 в направлении г. Полтавы;на 517 км + 233 автодороги М-03 в направлении г. Харькова.на 622 км + 984 автодороги М-03 в направлении г. Харькова.на 624 км + 043 автодороги М-03 в направлении г. Славянска;на 15 км + 381 автодороги М-18 в направлении г. Харькова.на 16 км + 622 автодороги М-18 в направлении г. Харькова.на 19 км + 285 автодороги М-18 в направлении г. Харькова.на 19 км + 426 автодороги М-18 в направлении г. Мерефы;на 1 км + 118 автодороги Р-46 в направлении г. Харькова.