Внутри корпуса обогревателя злоумышленник нес около килограмма психотропных наркотиков.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, накануне, 20 октября, в поселке Циркуны внимание полицейских привлек 25-летний мужчина, который ранее неоднократно задерживался за незаконный оборот наркотиков.Гражданин нес большую коробку с обогревателем. В ходе осмотра личных вещей и содержимого коробки полицейские обнаружили в корпусе обогревателя полимерные зип-пакеты с психотропными наркотиками PVP, общим весом около килограмма.Как оказалось, злоумышленник работает закладчиком наркотиков на интернет-магазин.По данному факту возбуждено уголовное производство по статье за незаконный оборот наркотических средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.