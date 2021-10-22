На месте аварий коммунальщики проведут ремонтные работы.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 49 (п. №2, стояк) до 17:00 22.10.21 г., ул. Высокогорная (ч/с) до 20:00 22.10.21 г.

Индустриальный район: ул. Грицевца, 28-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.10.21 г.

Киевский район: ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Академическая, 1, пер. Остроградский (ч/с), пер. Беспаловский (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 113 (п. №1-3) до 20:00 22.10.21 г.

Московский район: ул. Валентиновская, 38-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 32 (п. №2) до 17:00 22.10.21 г.; пр. Юбилейный, 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 22.10.21 г., пр. Тракторостроителей, 122 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №1) до 20:00 23.10.21 г.

Новобаварский район: пер. Клеверный, 2 до 20:00 22.10.21 г.

Слободской район:ул. Александра Матросова, 1 (п. №1), ул. Ньютона, 125/1 (п. №2, стояк) до 18:00 22.10.21 г.; пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 22.10.21 г.; ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк) до 20:00 23.10.21 г.; пр. Героев Сталинграда, 183 (спаренный стояк) до 20:00 22.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 22.10.21 г.ул. Таганская, 14/1 (п. №2) до 20:00 23.10.21 г.

Шевченковский район: ул. Деревянко, 7(п. №5, стояк) до 20:00 22.10.21 г.

Как сообщает пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: