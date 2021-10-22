Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражей с залогом в размере 90 800 гривен.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков , 19 октября на трассе «Красноград - Перещепино - Днепр» микроавтобус «Volkswagen Crafter» столкнулся с грузовиком «КамАЗ».В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров микроавтобуса - 46-летний мужчина и две женщины 59 и 63 лет, еще трое - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения и были госпитализированы в Красноградскую центральную районную больницу.В тот же день 23-летний водитель «Volkswagen» был задержан, а 21 октября Киевский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 90 800 гривен.Если вина водителя будет доказана, его ждет наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.