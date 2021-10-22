Тела погибших обнаружили пожарные.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 1:03 ночи на линию "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в частном одноэтажном доме на двух хозяев в селе Красное. Соседи увидели зарево над крышей дома и сразу сообщили об этом спасателям, но было уже поздно.
К месту вызова было сразу направлено два отделения пожарной части из города Первомайский. На момент прибытия спасателей пожар успел полностью охватить жилой дом и обрушить конструкции перекрытия во многих местах.
Во время тушения пожарные обнаружили погибшей целую семью: 63-летнего мужчину, 65-летнюю женщину
их 43-летнего сына.
На тушение пожара пожарные подали два пожарных ствола и в 2:29 локализовали возгорания. Окончательная ликвидация огня состоялась в 6:58. На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники.
Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели людей выясняются.