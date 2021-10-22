Тела погибших обнаружили пожарные.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 1:03 ночи на линию "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в частном одноэтажном доме на двух хозяев в селе Красное. Соседи увидели зарево над крышей дома и сразу сообщили об этом спасателям, но было уже поздно.К месту вызова было сразу направлено два отделения пожарной части из города Первомайский. На момент прибытия спасателей пожар успел полностью охватить жилой дом и обрушить конструкции перекрытия во многих местах.Во время тушения пожарные обнаружили погибшей целую семью: 63-летнего мужчину, 65-летнюю женщинуих 43-летнего сына.На тушение пожара пожарные подали два пожарных ствола и в 2:29 локализовали возгорания. Окончательная ликвидация огня состоялась в 6:58. На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники.Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели людей выясняются.