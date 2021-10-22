Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и по факту выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Как сообщили в областной прокуратуре, в течение 2017 года между фирмой обвиняемого и отделом образования районной государственной администрации был заключен договор подряда по проведению капитального ремонта школы.По результатам выполнения работ подрядчик выдал ложные акты приема-передачи выполненных строительных работ и справки об их стоимости.«В ходе досудебного расследования установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют объемам и стоимости, указанным в сметной документации.На основании этих документов на счет ООО перечислены бюджетные средства за работы, которые фактически не проведены. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 200 тысяч гривен», - рассказали в ведомстве.20 октября обвинительный акт в отношении директора фирмы был направлен в Шевченковский районный суд Харьковской области.Если вина бизнесмена будет доказана в суде, его ждет наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.