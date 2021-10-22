В регионе превышены три показателя эпидемиологической опасности.Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по трем пунктам.
В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,41 раз (706 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), уровень госпитализации (84,9 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60), а также загруженность койко-мест в больницах (66,9%%, при максимально допустимых 65%).
Напомним, что за минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1306 случаев коронавирусной инфекции, 962 человека выздоровели, 18 - скончались.
Так, по состоянию на 22 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 192512 случаев заболевания, 160838 человек выздоровел, 4451 - скончались.