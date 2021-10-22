В Минздраве рассказали о количестве открытых производств за подделку документов о вакцинации.

Как сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, за подделку справок о тестировании и вакцинации Национальная полиция начала 732 уголовных производств. Кроме того 349 лицам сообщено о подозрении, а 281 дело уже направлено в суд."Каждый поддельный тест и COVID-сертификат, так же уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы - это ваше право, но, как показывает опыт, под кислородной маской в ​​реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы и называют имена тех, кто продал им такую ​​справку ", - резюмировал Министр.Ляшко также подчеркнул, что за отказ вакцинироваться расплачиваются в реанимации украинские медики, работая круглые сутки.«Они работают ежедневно на грани собственных сил спасая жизни», - сказал Виктор Ляшко.