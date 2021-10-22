На Харьковщине сухая и ветреная погода, а также безответственность людей, стали причиной стремительного роста количества пожаров в природных экосистемах.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки пожарные 48 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях Харьковской области. Общая площадь пожаров составила около 72 гектара.«Причиной этого стала человеческая небрежность и преднамеренные преступные действия, которые уничтожают природные экосистемы. Огонь при сильном порывистом ветре быстро распространялся на обширные территории и наносит непоправимый вред экологии», - комментируют в ГСЧС.Один из наиболее масштабных пожаров произошел в селе Сердобино Чугуевского района. Там из-за пожара сухостоя, охватившего площадь в 10 гектаров, загорелось поле с кукурузой. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти большую часть поля общей площадью 137 гектаров. Однако огонь успел уничтожить 10 гектаров урожая.Также большой пожар произошел в селе Докучаевское Харьковского района. На открытой территории горела трава, камыш, ветки и деревья на площади 15 гектаров. Лишь силами шести пожарно-спасательных отделений из Харькова и местным пожарным подразделением Роганской громады удалось потушить возгорание.Еще одна подобный пожар произошел в Харьковском районе, где на открытой территории горела трава на площади 8 гектаров. На месте работали шесть подразделений пожарных.