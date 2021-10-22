В прокуратуре обжаловали противоправное решение районной государственной администрации.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 17 декабря прошлого года Купянская районная государственная администрация приняла распоряжение «О прекращении деятельности детско-юношеской спортивной школы Изюмского районного совета Харьковской области».По информации ведомства, такое решение было незаконным, так как реорганизация и ликвидация учреждений физической культуры и спорта, в государственной и коммунальной собственности, определяется по согласованию с центральным органом исполнительной власти.«Указанное решение было принято без согласования с Министерством молодежи и спорта Украины, что является нарушением требований ст. 48 Закона Украины «О физической культуре и спорте», - сообщили в прокуратуре.Решением Харьковского окружного административного суда исковое заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме.