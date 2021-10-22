Сестра получила вторую группу инвалидности по общему заболеванию. Работать толком не может. Скажите, положен ли ей дополнительный отпуск. Коммуналка очень дорогая, а субсидия по определенным причинам ей не положена. Есть ли у людей с инвалидностью льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг? Нина Петровна

Работники из числа инвалидов имеют право оформить отпуск в удобное для них время, в том числе еще до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы на предприятии (ч. 7 ст. 10 ЗУ «Об отпусках»), разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи.В 2021 году людям с инвалидностью предоставляется ежегодный отпуск большей продолжительности: I и II групп – 30 календарных дней; III группы – 26 календарных дней.Право на дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется человеку с инвалидностью со дня принятия на работу при условии подтверждения статуса лица с инвалидностью. Для получения отпускных льгот при трудоустройстве инвалида должна предоставляться справка МСЭК. Льготные условия получения инвалидом отпуска с сохранением заработной платы дополнены правом на отпуск за свой счет без сохранения зарплаты (при наличии ребенка с нвалидностью).Что касается жилкомуслуг, то действующее законодательство не предусматривает льготы по оплате за пользование жильем и коммунальными услугами для людей с инвалидностью по общему заболеванию. То же касается и детей с инвалидностью, но в ряде случаев органы местного самоуправления могут выделять дополнительные льготы малообеспеченным категориям граждан за счет средств местных бюджетов.Для льготной оплаты жилищно-коммунальных услуг в Украине людям с инвалидностью I, II, III групп нужно получить субсидию в органах социальной защиты населения. Оформление субсидий на газ, отопление, воду и свет (электроэнергию) для лиц с инвалидностью осуществляется на общих основаниях, за исключением особо тяжелых заболеваний.