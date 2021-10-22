Движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от пер. Лопанского до ул. Конторской, будет запрещено с 7:00 до 22:00 23 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с открытием в этот день сквера по ул. Полтавский Шлях, 22.В это же время будет ограничено движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от дома №10 до дома №28 при движении от Лопанской набережной в сторону ул. Ярославской.Также с 7:00 до 22:00 23 октября будет отменена остановка трамваев «Театр для детей и юношества» при движении от Лопанской набережной в сторону Южного вокзала.Кроме того, с 7:00 22 октября до 22:00 23 октября будет запрещена парковка транспорта в сквере по ул. Полтавский Шлях, 22 и ул. Полтавский Шлях, 11.