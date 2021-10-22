Коммунальное предприятие Центр медико-санитарной помощи в Дергачах получило письма об отключении от поставки газа.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официального ответа КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Дергачевского городского совета, все шесть объектов предприятия, которые используют природный газ для собственных нужд, получили письма об отключении от газоснабжения.Сообщается, что по состоянию на 13 октября, предприятие остается без договоров на поставку газа в отопительный период.Кроме того, Вечерний Харьков получил ответ и от Дергачевского территориального центра социальной помощи, в котором также сообщили, что в преддверии отопительного сезона их отключили от газоснабжения и на данный момент новый договор на поставку услуг не был заключен из-за высокой цены на газ и несовершенства предложенного Кабмином механизма.