Поэтому людям, потерявшим близким, приходится ждать по несколько дней, чтобы кремировать усопших.

Об этом сообщает "Суспільне".Отмечается, что людям, чьи близкие умерли из-за последствий коронавируса, приходится ждать по 5-6, а то и больше дней, чтобы кремировать усопших родственников. При этом наблюдаются и очереди в моргах: посетители несколько дней дожидаются документов по экспертизам и свидетельств о смерти близких.В Харькове – только один крематорий на все восточные регионы и предоставляет услуги не только жителям Харьковщины, но и Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой областей. Он находится в поселке Жихарь.Как сообщил заведующий крематория Валерий Моисеев, количество кремаций в связи с пандемией коронавируса увеличилось. И тела принимают на кремацию через 5-6 дней после смерти.По данным сообщает "Суспільного", тела умерших родственники иногда отправляют в киевский крематорий. Оттуда урны с прахом доставляют в Харьков.Услуга кремации в Харькове стоит 2200 гривен. Машина, гроб и атрибутика оплачиваются отдельно. На прощании соблюдаются все санитарные нормы. Все должны быть в масках, соблюдать дистанцию в 1,5 м, а в зале может быть не более 10 человек.