Командующий Сил специальных операций Григорий Галаган заявил, что Украина должна быть готова к вторжению России в каждой области. В те, которые не являются оккупированными и в те, которые находятся под оккупацией.

Об этом сообщает ГЛАВРЕД.По его словам, согласно закону, ССО является ключевым родом сил, отвечающим за подготовку и организацию движения сопротивления. Им дается право обеспечить социальную защиту людей, которые принимают участие, а также и организовать сам порядок движения сопротивления и проведения определенных мероприятий.— Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области, — заявил Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества. Он считает, что вопрос организации сопротивления — это важный момент и важный аспект деятельности ССО.